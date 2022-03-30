نقطة تحول.. المركزي الأوروبي: حرب أوكرانيا تستنزف الثقة وتدفع أسعار الطاقة لأعلى

حذر البنك المركزي الأوروبي، اليوم "الأربعاء"، من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستكون نقطة تحول لأوروبا، مشيرا إلى أنه من المحتمل زيادة تضخم أسعار الغذاء بسبب الحرب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن أوروبا تواجه نموًا أبطأ وتضخمًا أعلى حيث أن الحرب في أوكرانيا تستنزف الثقة وتدفع أسعار الطاقة للأعلى.

وأكدت لاجارد، في كلمة ألقتها في نيقوسيا: "سنواجه على المدى القصير تضخما أعلى ونمو أبطأ".

وأضافت: "كلما طال أمد الحرب، زادت التكاليف الاقتصادية وزادت احتمالية أن ينتهي بنا المطاف في سيناريوهات أكثر سلبية".

وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالقول إن الأسر أصبحت بالفعل متشائمة وتقلص النمو بينما من المرجح أيضا أن يتضرر الاستثمار التجاري.

في سياق أخر، أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، خطوات إنهاء جميع واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا تحذيرا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي ودعت المستهلكين إلى الحفاظ على الطاقة في مؤشر على تصاعد التوترات الاقتصادية في أوروبا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن بولندا خفضت بالفعل اعتمادها إلى حد كبير على النفط الروسي.

وأضاف مورافيكي، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن بولندا تطلق أكثر خطة راديكالية بين الدول الأوروبية للتخلص من مصادر الطاقة الروسية، حيث إنه من المتوقع أن تتوقف عن استيراد الفحم الروسي بحلول أبريل أو مايو.

وفي ألمانيا ، أصدرت الحكومة "تحذيرا مبكرًا" بشأن إمدادات الغاز الطبيعي ودعت المستهلكين إلى توفير الطاقة وسط مخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات إذا لم يتم الدفع بالروبل.

ورفضت الدول الغربية الطلب الروسي بدفع مبالغ بالروبل، مما سيقوض العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن هذه الخطوة كانت إجراء احترازيًا لأن روسيا، حتى الآن، لا تزال تفي بعقودها. لكنه ناشد الشركات والأسر في ألمانيا البدء في تقليل استهلاك الغاز.