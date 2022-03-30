ساعتان وتغلق الصناديق.. البيطريون يدلون بأصواتهم والأعداد تزداد في لحظات الحسم

تجرى منذ العاشرة صباحا انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ويستمر الأطباء البيطريون بالتوافد على النقابة العامة بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس ، وذلك وسط إقبال محدود وهادئ في بداية العملية الانتخابية.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، فتح باب التصويت بالانتخابات، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.

زيادة أعداد الناخبين تدريجيا

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد عفيفى سيف، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابة الفرعية بقنا لسنة 2022، إن اللجان الانتخابية البالغ عددها 40 لجنة على مستوى الجمهورية شهدت إقبالا هادئا فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.

وأكد سيف، أن اللجان تشهد خلال الوقت الحالى إقبالا ملحوظا من الأطباء البيطريين للمشاركة فى عمليات الإقتراع، وذللك نظرا لإجراء الانتخابات فى يوم عمل، وبالتالى يتجه كثيرا من الأطباء بعد انتهائهم من أعمالهم للجان.

موعد إغلاق الصناديق

وأوضح سيف، أن اللجان مستمرة فى استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى المشاركة فى التصويت حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أنه فى حال وجود ناخبين داخل اللجان الانتخابية سيسمح لهم بالتصويت والذى سيستمر لحين الإنتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

وأشار عضو اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات إلى إتاحة سداد الاشتراكات من خلال خدمة فوري كود 7613 تسهيلا على الأعضاء الراغبين فى المشاركة فى التصويت.

انتخابات الأطباء البيطريين

وبحسب النقابة العامة للأطباء البيطريين، تُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات ضرورة الالتزام بالآتي:

عدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع.

ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت اللجنة إلى أنه:

يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز.

للمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا.

يقتصر دور المندوب فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.

ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية العام 2021، للمشاركة بالتصويت.

ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فوري" مبين به بيانات سداد الاشتراك.

إتاحة رابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من خلال: https://whitex-eg.com/index.php.

المرشحون في الانتخابات

وأوضحت اللجنة، أن الانتخابات سيتم إجراؤها لاختيار:

3 أعضاء فوق 15 عامًا من إجمالى 25 مرشحًا.

3 أعضاء تحت 15 عامًا من إجمالى 17 مرشحًا.

يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة.

مرشح واحد على مقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عامًا.

3 مرشحين بـ منطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عامًا.

7 مرشحين بـ وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا.

مرشح واحد بـ منطقة شمال الوجه القبلي أقل من 15 عامًا.

ومرشحان بـ منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عامًا.

وأعلنت اللجنة فوز مرشحين بالتزكية لعدم ترشح أطباء بيطريين على مقاعدهما، وهما: الدكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الوجه القبلي تحت 15 عامًا، والدكتور ناجي علي عبد الله سلام بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع غرب الدلتا فوق 15 عامًا.