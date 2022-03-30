عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ساعتان وتغلق الصناديق.. البيطريون يدلون بأصواتهم والأعداد تزداد في لحظات الحسم

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

تجرى منذ العاشرة صباحا انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ويستمر الأطباء البيطريون بالتوافد على النقابة العامة بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس ، وذلك وسط إقبال محدود وهادئ في بداية العملية الانتخابية.

 

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، فتح باب  التصويت بالانتخابات، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.

 

زيادة أعداد الناخبين تدريجيا

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد عفيفى سيف، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابة الفرعية بقنا لسنة 2022، إن اللجان الانتخابية البالغ عددها 40 لجنة على مستوى الجمهورية شهدت إقبالا هادئا فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.

 

وأكد سيف، أن اللجان تشهد خلال الوقت الحالى إقبالا ملحوظا من الأطباء البيطريين للمشاركة فى عمليات الإقتراع، وذللك نظرا لإجراء الانتخابات فى يوم عمل، وبالتالى يتجه كثيرا من الأطباء بعد انتهائهم من أعمالهم للجان.

 

موعد إغلاق الصناديق

وأوضح سيف، أن اللجان مستمرة فى استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى المشاركة فى التصويت حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أنه فى حال وجود ناخبين داخل اللجان الانتخابية سيسمح لهم بالتصويت والذى سيستمر لحين الإنتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

وأشار عضو اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات إلى إتاحة سداد الاشتراكات من خلال خدمة فوري كود 7613 تسهيلا على الأعضاء الراغبين فى المشاركة فى التصويت.

 

انتخابات الأطباء البيطريين

وبحسب النقابة العامة للأطباء البيطريين، تُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات ضرورة الالتزام بالآتي:

  • عدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع.
  • ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت اللجنة إلى أنه:

  • يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز.
  • للمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا.
  • يقتصر دور المندوب فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.
  • ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية العام 2021، للمشاركة بالتصويت.
  • ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فوري" مبين به بيانات سداد الاشتراك.
  • إتاحة رابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من خلال: https://whitex-eg.com/index.php.

المرشحون في الانتخابات

وأوضحت اللجنة، أن الانتخابات سيتم إجراؤها لاختيار:

  • 3 أعضاء فوق 15 عامًا من إجمالى 25 مرشحًا.
  • 3 أعضاء تحت 15 عامًا من إجمالى 17 مرشحًا.
  • يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة.
  • مرشح واحد على مقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عامًا.
  • 3 مرشحين بـ منطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عامًا.
  • 7 مرشحين بـ وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا.
  • مرشح واحد بـ منطقة شمال الوجه القبلي أقل من 15 عامًا.
  • ومرشحان بـ منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عامًا.

وأعلنت اللجنة  فوز مرشحين بالتزكية لعدم ترشح أطباء بيطريين على مقاعدهما، وهما: الدكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الوجه القبلي تحت 15 عامًا، والدكتور ناجي علي عبد الله سلام بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع غرب الدلتا فوق 15 عامًا.

البيطريين الاطباء البيطريين النقابة انتخابات انتخابات البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

طلبات إبنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

أمطار الليزر.. صحف عالمية: منتخب مصر ومحمد صلاح تعرضا للظلم في السنغال

موضوعات متعلقة

إقبال محدود.. 50 صورة لسير انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين

إقبال محدود على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين

ترشيحاتنا

يخشون إخباره بالحقيقة..أمريكا: بوتين يتم تضليله وفقد ثقته في قيادة وزارة الدفاع

بعد قضية "رشوة وزارة الصحة".. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المرتشي وفقا للقانون

جالطة سراي يقرر رحيل مصطفى محمد بنهاية الموسم

إهانة للإنسانية..غضب وجدل حول ظهور الأمير أندرو بجانب ملكة بريطانيا

أوكرانيا: الضمانات الأمنية المحور الرئيسي في المفاوضات مع روسيا.. والكرملين يعلق

مصر والسودان تتمسكان بالتوصل لاتفاق قانوني ومنصف وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

أسهل طريقة لعمل الأكلات الشعبية.. الفول والكشري والمسقعة

فيديو

مقدار كفارة الصيام وعلى من تجب؟.. فيديو جراف

نجوم التريند.. غضب طليقة أحمد الفيشاوي..وتامر حبيب يدافع عن تقبيل الفنانات..فيديو

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر والذروة يوم السبت..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ