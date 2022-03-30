أوكرانيا: الضمانات الأمنية المحور الرئيسي في المفاوضات مع روسيا.. والكرملين يعلق

كشف مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، عن المحور الرئيسي في مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال بودولياك، إن “المفاوضين الروس والأوكرانيين في محادثات السلام في اسطنبول ناقشوا الضمانات الأمنية لكييف التي ستؤمنها دول طرف ثالث بشكل قانوني”.

وقال: “من المهم بالنسبة لي أنه إذا وقعنا اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية، فلن يكون لأوكرانيا جيشها القوي فحسب، بل سيكون لديها أيضًا دائرة أمنية إضافية على حساب الدول الحليفة التي ستقف جنبًا إلى جنب معنا”.

ولم يحدد بودولياك الدول التي ستقدم الضمان.

وأضاف القوات الروسية ستحتاج إلى الانسحاب إلى مواقعها التي كانت تحتلها في 23 فبراير، قبل الغزو، وعندها فقط ستطرحها أوكرانيا في استفتاء.

وأوضح روسيا لم تعد تعطي أوكرانيا إنذارا في المحادثات، مشيرا إلى حملتها العسكرية المتوقفة.

ومن جانبه، علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، علي مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى عدم إحراز تقدم كبير في المحادثات.

وقال: “لا يمكننا بعد الإعلان عن أي شيء واعد، لا يزال هناك عمل مكثف للغاية يتعين القيام به”.