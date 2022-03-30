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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات.. رئيس أوكرانيا يستعين بمكتب محاماة أمريكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

استعان مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشركة محاماة أمريكية لتقديم المشورة بشأن العقوبات الغربية المفروضة بعد الغزو الروسي.

ووفقًا لإفادة لوزارة العدل الأمريكية، فأن المكتب سيوفر المساعدة في التواصل مع المسؤولين الأمريكيين بشأن المسائل السياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف البيت الابيض، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيان البيت الأبيض: "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي حول العمل المستمر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها لتقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا بسبب عدوانها الوحشي ضد أوكرانيا".

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وأضاف البيان: "ناقش القادة كيف تعمل الولايات المتحدة على مدار الساعة للوفاء بطلبات المساعدة الأمنية الرئيسية من أوكرانيا، والآثار الحاسمة لهذه الأسلحة على الصراع، والجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء لتحديد قدرات إضافية للمساعدة الجيش الأوكراني يدافع عن بلاده".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد الحكومة الأوكرانية بمبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة للميزانية".

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