بكاء لطفي لبيب في عزاء الفنان عهدي صادق داخل كنيسة مارمرقس.. شاهد

حرص الفنان لطفي لبيب، علي حضور عزاء الفنان الراحل عهدي صادق، داخل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وقدم لطفي لبيب واجب العزاء إلي أسرة الراحل.

وتغلبت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنان لطفي لبيب، اثناء تقديم واجب العزاء إلي أسرة الفنان الراحل عهدي صادق.

كما حرص الفنان أحمد عبد العزيز علي التواجد في العزاء، بصحبه كل من الفنان منير مكرم، والفنانة سامية جاهين ابنة الفنان والشاعر الراحل صلاح جاهين، واسماعيل مختار مدير مهرجان المسرح القومي، والفنان ياسر صادق، والفنان عزوز عادل، علي حضور العزاء لتقديم واجب العزاء الي أسرة الفنان الراحل عهدي صادق.

ورحل عن عالمنا صباح الاثنين الماضى الفنان عهدى صادق بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى ودخل الرعاية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى.

والقي عدد من الفنانين نظرة الوادع الأخيرة علي الفنان الراحل عهدى صادق حيث حرصوا على الحضور بالكنيسة الإنجيلية وحضور الجنازة .

وكان من ضمن الحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونهال عنبر ومراد مكرم والفنان محمود حميدة وسلوى محمد علي .

بداية عهدى صادق الفنية

ولد عهدى صادق فى 16 نوفمبر لعام 1950 .

وتخرج عهدى صادق من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ حياته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة.

وكانت بداية عهدى صادق من خلال مسرحية “القاهرة في ألف عام” عام 1969 مع سعيد صالح وصبري عبد المنعم وسامي فهمي.

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