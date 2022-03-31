قطاع الأعمال: 14 تحالف يتنافسون على إدارة شركة محطات شحن السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن عدد الشركات والتحالفات التي تقدمت بخطابات إبداء الاهتمام لإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) بلغ نحو 14 (شركة / تحالف)، وذلك بناءً على الدعوة التي طرحتها الوزارة وانتهت مدتها يوم الخميس 24 مارس 2022.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة من مؤسسي شركة محطات الشحن لدراسة وفحص الخطابات المقدمة واختيار الشركات / التحالفات المؤهلة بناء على الخبرة والملاءة المالية خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة بين الشركات / التحالفات المؤهلة لاختيار إحداها للقيام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس).

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ وعلى الطرق السريعة.

وتضمنت الدعوة الأسس الآتية للاشتراك في المشروع:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه مصري.