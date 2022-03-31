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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: آمل أن نسجل لحظة في التاريخ بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده أن تكون من الدول الضامنة لأمن أوكرانيا.

ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، قال اردوغان إن تركيا مستعدة لتكون ضامنة لأوكرانيا، مضيفا: "نحن نرحب بهذا مبدئياً لكن التفاصيل بحاجة إلى توضيح".

وتابع قائلا: " سأكرر مقترح عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.. فنحن مستعدون لاستضافة الاجتماع على مستوى رؤساء الدول".

كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يسجل لحظة في التاريخ من خلال عقد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي، مضيفا: "سنقول لكليهما هدفنا هو التقريب بينكما في أقرب وقت ممكن".

واعتبر أن قرار روسيا خفض عملياتها القتالية في محيط كييف وتشيرنيهيف "مهم للغاية".

وأكد أردوغان: "سنكون سعداء إذا نجحنا في إنهاء الحرب لكون تركيا دولة يثق بها كل من بوتين وزيلينسكي".

وقد عرضت تركيا استضافة المزيد من محادثات أوكرانيا، حبث قال كبير الدبلوماسيين في تركيا إن أنقرة تعمل على جمع وزيري الخارجية الأوكراني والروس معًا مرة أخرى لإجراء محادثات.

وفي مقابلة مع إحدى القنوات التركية، قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الاجتماع قد يعقد في غضون أسبوعين.

ويأتي ذلك بعد أيام من استضافت تركيا المفاوضين الأوكرانيين والروس لإجراء محادثات وجها لوجه في اسطنبول. وقال جاويش أوغلو إن القرارات التي اتخذت خلال المحادثات لم تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل على الأرض.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تلقت بعض الإشارات من تركيا بشأن تنظيم لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا. ومع ذلك ، لم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل حول هذا الموضوع.

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