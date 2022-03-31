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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تحصل علي تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن توصية شركة ايه جي ايه الممثلة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة باستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة لعام آخر، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 9001 - 2015 من الشركة المانحة للشهادة.

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وقال الدكتور جمال سوسه أن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001 - 2015 يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة ، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.
وقام رئيس جامعة بنها  بتقديم التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة بهذه المناسبة ،  مؤكدا أن هذا النجاح  جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة طبقا للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.
من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية أن المساهمة الفعالة فى اجتياز المراجعة السنوية للشهادة تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية ، كما أكد على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها أعضاء هيئة التدريس شهادة الايزو الدكتور جمال سوسة شهادة الأيزو 9001 مستوى الجامعات

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