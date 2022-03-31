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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. أردوغان يعتزم إجراء مباحثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي، "يعتزم الرئيس أردوغان إجراء مباحثات هاتفية مع كل من بوتين وزيلينسكي اليوم".

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واستضافت إسطنبول، الثلاثاء الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ونزع سلاح كييف.

أردوغان بوتين زيلينسكي الرئيس التركي مباحثات أوكرانيا

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