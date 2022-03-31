خالد ميري:منتخب مصر عمل اللى عليه وما حدث بالسنغال مش روح رياضية..فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، “انا لغاية دلوقتى رجلي شدة عليا بسبب مباراة مصر والسنغال، كل اللاعبين أدوا ما عليهم خلال اللقاء، وضربات الجزاء لتانى مرة تنحاز للسنغال، والمفروض مصر والسنغال يصعدا لكأس العالم”.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، “اللى اتعمل في السنغال مش روح رياضية ولا يليق بداية من مضايقات وشتائم للاعبين واللى حصل مع محمد صلاح طول الماتش واللاعبين مكونوش شايفين الكورة من الليزر والحكم كان المفروض يوقف ده وحسب فاول مش فاول اللى جه منه الجون بتاعهم”.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الحكم لم يكن موفق في قراراته، وكان المفروض يطرد لاعب السنغال في كرة مشتركة مع عمر جابر".

وأشار حالد ميري إلى أن المنتخب قدم أداء كبير ولكن في النهاية خسرنا بضربات الجزاء،

ولازم نصبر على اللاعيبة ومندبحهمش لأنهم مستقبل الكرة المصرية".



وأكد مقدم برنامج كلمة السر: “معرفش مين العبقري اللي خلى صلاح يشوط أول ضربة جزاء ولازم يتحاسب”.

