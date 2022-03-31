أبوالمجد: الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف شركات إنتاج الشرائح سبب ارتفاع أسعار السيارات

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك عددا من الأسباب المحلية والعالمية وراء ارتفاع أسعار السيارات بمصر .

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامي محمد علي خير، أن الأسباب العالمية هى الحرب بين روسيا واوكرانيا ولأن روسيا تمد أوروبا بـ ٤٠% من الغاز أدى هذا الي غلاء الاسعار ، مشيرا إلى ان السبب الثاني هو توقف أكبر شركتين لإنتاج الشرائح الإلكترونية واللتان تنتجان ٨٠% منها ما أدى إلى تقليل الإنتاج .

وأوضح أن العوامل الداخلية منها قرار ٩ لعام ٢٠٢٢ الذي ألغى الاستيراد الموازي وألزم المستورد باستيراد 15% من قطع الغيار وهذا القرار تنفيذه صعب على المستورد .



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