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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصرح بدفن شاب توفى بأزمة قلبية عقب رحيل والدته بـ 4 أيام بالغربية

صورة الشاب المتوفي
صورة الشاب المتوفي

أصدر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته بتصريح دفن الشاب عبد الله عبد الهادي 29 سنة من أبناء قرية كفر ميت حواس بعدما ثبت وفاته نتيجة تعرضه للازمة قلبية مفاجئه وعدم وجود شبهه جنائيه عقب وفاه والدته خلال 4 أيام الاخيره .

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كما وجهت النيابة العامة بتسليم جثمان الشاب المتوفي وشيع جثمانه في مشهد جنائزي مهيب حتي دفنه بمقابر أسرته .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر ميت حواس لوفاه نحبهم المذكور أثناء تواجده بإحدي الأراضي الزراعية بمحيط مسقط رأسه بذات القرية .

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وخصصت سيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلي مشرحة مستشفي السنطه المركزي .


وأفاد شهود عيان من جيران أسرة الشاب الضحية أنه توفي بعدما تعرض الازمه نفسيه حاده لفظ أنفاسه الأخيرة حزنا علي وفاه والدته أوائل الاسبوع الجاري .
كما شيع المئات من أسر وعائلات القرية جثمان الشاب في مشهد حزين حتي دفن بجوار والدته بمقابر القرية عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بالمسجد الكبير بذات القرية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنه بمقابر أسرته .

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الغربية محافظة الغربية صلاة الجنازة النيابة العامة جنازة وفاه شاب حزنا امه كفر ميت حواي مركز السنطة

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