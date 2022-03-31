عزة هاشم: كيان "فيس بوك" أقوى من أمريكا نفسها.. فيديو

أكدت الدكتورة عزة هاشم، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول الآن التي تستخدم التكنولوجيا فى التلاعب بالعقول، موضحة أن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أغراض سياسية له مخاطر مرعبة.

وأوضحت الدكتورة عزة هاشم، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن شركات التكنولوجيا أصبحت كيانات اقتصادية مهولة، ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تجاوزت هدف إقناع مرتاديها إلى التلاعب بعقولهم.

واستكملت: "الرسائل الموجهة للمواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل السوشيال ميديا مبنية على تكنولوجيا الاقناع، وعلماء النفس يصممون قياسات الرأي على مواقع السوشيال ميديا"، مؤكدا أن "فيس بوك" قوتها تفوق قوة أمريكا نفسها لأن من يمتلك المعلومة أقوى ممن يمتلك السلاح.