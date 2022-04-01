لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير : الحظ عاندنا أمام سوريا وسنعوض في المونديال المقبل

علق لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير على خروج المنتخب العراقي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم مؤكدا أن بطاقة التأهل كانت قريبة للغاية .

وقال أمير صباح خضير في تصريحات صحفية :" الحظ عاندنا وكنا الأقرب للفوز بالمباراة ؛ واضعنا العديد من الفرص ".

وأضاف :" سنجهز منذ الان لكأس العالم ٢٠٢٦ ؛ وسنحاول علي تعويض فشل التأهل هذة المرة وإسعاد الشعب العراقي ".



تعادل سوريا والعراق

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف مواجهة المنتخب السوري والعراقي في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال العالم في قطر 2022.



وبهذا التعادل وفوز الإمارات على كوريا الجنوبية خرج المنتخب العراقي من المنافسة على الملحق ليرفع رصيده للنقطة 9 في المركز الرابع وحل منتخب سوريا خامساً برصيد 6 نقاط.

سجل علاء الدالي هدف المباراة الأول لصالح منتخب سوريا في الدقيقة 3، فيما عادل أيمن حسين النتيجة لمنتخب العراق في الدقيقة 31 من عمر المباراة.