أخبار الرياضة.. الخطيب يدعم كهربا بـ 4 حلول وقرار جديد من الزمالك بشأن عقود الأجانب

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

الخطيب يحدد 4 حلول لمساعدة كهربا في أزمته مع الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب عن تفاصيل تحركات النادي في قضية عقوبة كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك.

الزمالك يحدد مليون دولار لعقود الأجانب في الموسم الجديد

علم البرنامج التلفزيوني "بوكس تو بوكس" أن إدارة الزمالك قررت وضع تسعيرة في عقود اللاعبين الأجانب خلال الموسم الجديد وتطبيقها على الجميع سواء الموجودين في الوقت الحالي أو صفقات الأجانب التي سيتعاقد معها الفريق.

موسيماني يستعين بأخصائي التغذية لضبط أوزان اللاعبين في شهر رمضان

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فرض نظاما خاصة للاعبي الفريق خلال شهر رمضان الكريم.

أحمد عيد عبد الملك : قرار ضم ربيعة للمنتخب "كارثي".. وإعادة المباراة "نكتة"

يرى أحمد عيد عبد الملك، محلل قناة ETC، ولاعب الزمالك السابق، أن ضم ومشاركة رامي ربيعة في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال قرار كارثي على الصعيد الفني ويحسب على كيروش وجهازه المعاون.

هاشتاج ادعم محمد صلاح في الأكثر تداولا لليوم الثالث على التوالي

استمر جمهور كرة القدم في دعم نجم منتخب مصر، وليفربول الانجليزي محمد صلاح، لليوم الثالث على التوالي عبر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاج ادعم محمد صلاح.

فيريرا يوظف أيمن حفني في مركز جديد مع الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC إن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك استقر على توظيف أيمن حفني لاعب الفريق في مركز جديد خلال المباريات المقبلة للفريق.

لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير : الحظ عاندنا أمام سوريا وسنعوض في المونديال المقبل

علق لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير على خروج المنتخب العراقي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم مؤكدا أن بطاقة التأهل كانت قريبة للغاية .