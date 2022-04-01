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وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية.. الفريق أول محمد زكى: رجال القوات المسلحة جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى:

  •  ينقل تحيات الرئيس لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية
  • يستعرض عدداً من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى
  • يجري حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى والمنطقة الغربية لمناقشة الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية

 

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بتفانيهم فى آداء مهامهم على أكمل وجه، فضلاً عن دورهم البطولى فى الحفاظ على الأمن والإستقرار.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى وأهم التحديات التى تشهدها المرحلة، كما أدار حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية ناقش خلاله تطورات الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل بما يسهم فى تحقيق الإستقرار وإستمرار عملية التنمية التى تشهدها مصر بكافة المجالات. 

وأعرب عن سعادته بما لمسه من حالة الوعى والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة فضلاً عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال القوات المسلحة ، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين من أجل رفعتها وتقدمها ، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالى والنفيس للدفاع عن أمن مصر وإستقرارها.

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الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الجيش الثاني الميداني المنطقة الغربية العسكرية والذى يأتى فى إطار سلسل القيادة العامة للقوات المسلحة السيسي

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