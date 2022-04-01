المشاط تشهد منح السوبرانو المصرية فرح الديباني وسام الآداب والفنون "فارس"

من وزارة الثقافة الفرنسية..

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تكريم السوبرانو المصرية الشابة فرح الديباني، من قبل وزارة الثقافة الفرنسية، وحصولها على وسام الآداب والفنون الفرنسي "فارس"، وذلك خلال الحفل الذي نظمته السفارة الفرنسية مساء اليوم الخميس، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، و مارك باريتي، السفير الفرنسي بالقاهرة، والعديد من الشخصيات العامة والفنية من بينهم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، والفنان حسين فهمي، والمخرج خيري بشارة، وغيرهم من السفراء والشخصيات العامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نجاح السوبرانو المصرية فرح الديباني، يعد مصدر فخر للمرأة المصرية، حيث تعد موهبة فريدة، استطاعت مزج الموسيقي الشرقية والغربية بشكل متميز ومنفرد مما اكتسبها مكانة استثنائية، كما أن قدرتها على تبوء هذه المكانة العالمية يعكس نجاح المرأة في اقتحام كل مجالات الحياة لاسيما الفنون، التي تميزت فيها منذ القدم، وهو ما يؤكد قدرة الفتاة والمرأة المصرية على تحقيق طموحاتها.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تفوق المرأة المصرية في أي مجال يتيح الفرصة ويفتح آفاق التفوق لغيرها من السيدات الراغبات في تحقيق طموحاتهن، لافتة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة من خلال وجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح تمكين المرأة ومشاركتها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا جزءًا لا يتجزأ من سعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الحفل قدم السفير الفرنسي بالقاهرة، وسام التكريم للسوبرانو المصرية فرح الديباني، مشيدًا بما تقدمه والموهبة الكبيرة التي تمتلكا، كما ثمن السفير الفرنسي العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات الثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها.

وفي كلمتها سلطت فرح الديباني، الضوء على أهم محطات حياتها الهنية وبداية مشوارها الأوبرالي، موجهة الشكر لكل من ساندها ودعمها في مشوار حياتها خصوصًا والدتها.

وتعد السوبرانو المصرية الشابة فرح الديباني هي أول مغنية أوبرا في العالم العربي تحصل على جائزة أفضل مغنية شابة من أوبرا باريس، كما حصلت من مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا على جائزة أفضل موهبة أوبرالية شابة، وحققت العديد من الإنجازات من بينها غنائها على مسرح منظمة اليونسكو في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها في باريس بحضور العديد من قادة العالم.