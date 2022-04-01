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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مثل المحلات.. طريقة عمل الكنافة للشيف شربيني

كنافة
كنافة

الكنافة من ألذ الحلويات الشرقية التى تقدم خلال شهر رمضان التى يحبها معظم الأشخاص لذا تقدم في عزومات أول يوم رمضان.

نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الكنافة
كنافة 

سكر بودرة 

سمنة 

فول سودانى 

فستق 

زبيب 

“السيرب”

 2 كوب سكر 

كوب ماء 

عصير ليمونة ( بعد الغليان ) 


طريقة عمل الكنافة
* قطعى الكنافة صغيراً ثم ضعي السمنة والسكر البودرة للكنافة وقلبيهم

* في صينية مدهونة سمنة افردى الكنافة واضغطى عليها حتى تكون طبقة متساوية

* ضعى الفول السودانى والزبيب على الكنافة ثم افرديها مرة ثانية واضغطى عليها بيديك جيدا

* أدخلى الكنافة الفرن حتى تنضج واسقى الكنافة بالشربات البارد ثم افردى الفستق المجروش على وجه الكنافة

الكنافة طريقة عمل الكنافة الشيف شربينى الحلويات الشرقية حلويات رمضان

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