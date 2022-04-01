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تعليم

في نهائيات رالي السيارات الكهربائية

فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية.. صور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي مع قيادات جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فوز فريق الجامعة ممثل في كلية الهندسة بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية، وحقق فريق الجامعة أيضًا المركز الثاني لأفضل شكل هندسي خارجي للسيارة الكهربائية ، في رالي السيارات الكهربائية الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ أمس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من رؤساء جامعات مصر بعد مُنافسة قوية ضمت 24 فريقًا مصريًا.

 

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالمشاريع الطلابية التي تم تصميمها وتنفيذها بأيدي طلاب كلية الهندسة مهنئا الفريق الفائز، وأكد بأنها تميزت بأنها مبتكرة ومتميزة في الأفكار والتصميم والتنفيذ و كافة النواحي التطبيقية والعلمية.

 

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ طلاب كلية الهندسة أن يكونوا على قدر المسؤولية وسفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

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وطالب د.  دسوقي الطلاب بعرض الآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمي في الجامعة .

 

وأكد الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، أن إدارة الجامعة تحرص على دعم المشروعات الابتكارية للطلاب في مختلف الكليات وتتبنى وتدعم أفكار ومشروعات الطلاب.

 

وأوضح د. هليل، أن رالي السيارات الكهربائية من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بإخراج أفضل وأقوى المشاريع الممكنة التي يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي والعمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين مبدعين.

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التعليم العالي كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعة دمياط البحث العلمي شرم الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ اللواء خالد فودة

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