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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: دربنا الشباب على تحمل المسئولية في الجمهورية الجديدة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه أصبح هناك قيادات شبابية قادرة على تولى مواقع متميزة في الجمهورية الجديدة المحاطة بالعديد من الشباب الواعد والمتوقع لهم تولي مراكز قيادية في  المستقبل القريب وعلى رأسهم نائب محافظ كفر الشيخ، عمر البشبيشي، الذي قاد معه تجربة تأهيل جيل ثانٍ وثالث ورابع من الشباب الموجود في المحافظة.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، في منتدى برلمان شباب وسط وغرب الدلتا، أن هناك العديد من الشباب يتولون مناصب قيادية بالمحافظة، وجاري تأهيل كوادر، وأنشأنا مركز استدامة للتدريب والتطوير بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية، وتم عقد بروتوكول مع مكتب سقارة بالتنمية المحلية ، مؤكداً أن المركز نموذج مصغر من الأكاديمية و نطمع بأن يكون مركزا إقليميا سواء للأكاديمية الوطنية أو لمركز سقارة للتنمية المحلية، ودربنا على مدار الأشهر الماضية أكثر من ٤٠٠ شاب بكافة المديريات والخدمات تحت عنوان" الموظف الحكومي المحترف"، وحاليا تعقد دورة تضم ٢٠٠ شاب يتدربون على أساليب الاكاديمية الوطنية بقلب كفرالشيخ.


وتابع محافظ كفر الشيخ، إنه يتمنى أن يتقلد المتدربون مواقع متميزة يتمكنون تطوير أداء العمل، ويحققون إرضاء المواطن بالخدمات المقدمة له من الدولة، وشهدت المحافظة انشاء وحدة الجيومكانية ، ومنظومة التخطيط العمراني ،ولدينا جامعة واعدة تضم كليات حديثة منها الذكاء الاصطناعي او الثروة السمكية، والاهتمام بالتعليم الفني لكونه قاطرة التنمية، فتم إنشاء أقسام جديدة بالتعليم الفني لتتناسب مع الأنشطة التي تُمارس بالمحافظة ومنها فصول للاستزراع السمكي وفصول للتعدين استعداداً لبدء العمل بمشروع الرمال السوداء، وربطنا التعليم بالسوق العمل من خلال تدريب الطلاب بالمصانع.


وأردف أن محافظ كفر الشيخ تشهد المبادرة الرئيسة لتطوير عواصم المدن ، وحل مشكلة ١٦ ألف طلب للمواطنين، كإحدى المشكلات المتاكمه، وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية وكل أجهزة الدولة ظهر على الارض تجمعين سكانيين بغرب وشرق المدينة  ب ١٥٣ غرفة في اقل من سنة، أما في قطاع الطرق ربطنا التجمعات السكانية بطرق جديدة ،وجاري حل مشكلة الطرق، والتي تشهدها المحافظة نظراً لتعرضها لطقس سيئ  في أغلب فصول السنة، ووجهنا الاهتمام بالصحة وتم تدريبهم .


واختتم: “لدينا شباب واعٍ، مشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأسهم معاون المحافظ، محمد رأفت، فلديه القدرة  على متابعة المشروعات وتفاعله وانتقاله وقدرته على حل المشكلات”.

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