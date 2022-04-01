5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت كل من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. أن غدا السبت 2 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأحد 3 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد عدم ثيوت رؤية هلال الشهر الفضيل.

كما أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا سيكون بعد غد الأحد 3 أفريل.

وغرد مركز الفلك الدولي على تويتر “أندونيسيا تعلن رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء إندونيسيا. عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك”.

كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

للتذكير، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المواطنين، عن موعد ليلة الشك لرمضان الكريم.

وجاء في بيان للجنة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1443 ه/2022 م. سيكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443 ه، الموافق لـ1 أفريل 2022 م.

وأضاف البيان، أنه وإحياء لهذه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب. بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي، المحمدية بالجزائر العاصمة. وستبث عبر وسائل الإعلام.

وتابع البيان: “نسأل الله العلي القدير أن برفع الوباء والبلاء عن الجزائر وعن البشرية جمعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه”. كما تمنت اللجنة رمضانا كريما لكل الأمة الإسلامية.