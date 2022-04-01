البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2022 الان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1443هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أنه قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022، هنا داخل معهد البحوث الفلكية ومرصد حلوان، بسبب وجود سحب ملوثات تعوق رؤية الهلال.

واكد امير أنه من الوارد رؤية هلال شهر رمضان من خلال اى من لجان الرصد الموجودة والمنتشرة داخل محافظات مصر، أن دار الإفتاء والأزهر هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.



ولكن نحن هنا داخل مرصد حلوان، قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022، داخل لجنة مرصد حلوان، ما يعنى أن غداً هو أخر أيام شهر شعبان 1443هـ ويوم الأحد 3 ابريل هو أول أيام شهر رمضان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية.

تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غد الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويحضر الحفلَ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.