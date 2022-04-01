الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" اتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر.

حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير.