أول عمدة مصرية لولاية أمريكية لـ صدى البلد: التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في أعلى مستوياته تحت قيادة السيسي

"طلبوا مني الترشح على منصب عضو مجلس المدينة، كسبت وبعد سنة ونصف ترك عمدة المدينة منصبه وتم ترشيحي لإكمال باقي مدته، ثم خضت الانتخابات وفزت رغم وجود 9 مرشحين".





تلك كانت كلمات مارى ألكسندر من مواليد القاهرة، والتي هاجرت مع أسرتها فى الخامسة من عمرها لتستقر فى الولايات المتحدة، وتتقلد العديد من المناصب حتى أصبحت عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوى الأمريكية، لتصبح أول عمدة فى الولايات المتحدة من أصول مصرية، إذ تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة تميزًا حول العالم جنبًا إلى جنب مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

ماري

وفي حوار خاص لماري مع موقع “صدى البلد” استفاضت ماري في شرح تفاصيل أكثر عن رحلتها من القاهرة الى القيادة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.



كيف كسبت ثقة أهل المدينة الأمريكية لتجعلهم يختارونك لتصبحي عمدة لهم؟

لقد أظهرت أنني أهتم بصدق بالمجتمع الذي كنت منخرطه فيه قبل فترة طويلة من الترشح لمنصب العمدة، وكان لدي ثقة من حولي التي منحتني الدعم اللازم.

بماذا شعرتِ عندما أصبحت أول عمدة من أصول مصرية؟

في الحقيقة أعتبر هذا تكريمًا وبهجة وفخرًا كبيرًا، كوني أول امرأة تتولى رئاسة بلدية مصرية لما يعتبر مجتمعًا كبيرًا ومتزايدًا إلى حد ما، فقد منحني فخرًا كبيرًا خاصةً منذ أن كنت أتولى منصب رئيس البلدية الذي كان يشغل المنصب منذ أكثر من 33 عامًا.

هل تسببت لك أصولك المصرية في مشاكل عندما تجتهدين لإثبات نفسك في عالم السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة؟

لم يكن في الساحة السياسية أي صعوبات تخص أصولي المصرية، حيث لم يكن هناك صلة بالموضوع ولكن كان ذلك صعبًا جدًا بالنسبة لي عندما كنت طفلة حيث تعرضت لصدمة ثقافية نظرا لإختلاف المجتمعين وطرق التعامل والنشأة.

ما ردود أفعال المواطنين في مدينتك الأمريكية بعد معرفتهم بأصولك المصرية؟

الناس مفتونون جدًا بتراثي المصري ويريد الكثيرون مني أن آخذهم في رحلة إلى مصر وانا أخطط بالفعل القيام بها في المستقبل القريب ولدي ما يقرب من 100 شخص يرغبون في زيارة مصر للتعرف على حضارتنا.

هل لك أن تخبرينا عن تجربتك السياسية والمجتمعية التي أدت بك إلى أن تصبحي عمدة لمدينة أمريكية؟

كوني عضوًا مشاركًا في المجتمع هو ما جعلني رئيس البلدية، كنت أشارك باستمرار مع المجتمعات المدنية والسياسية لتعديم الدعم المعنوي والمساعدة في مختلف النشاطات.

هل تعرضتِ للتنمر أو العنصرية بسبب جذورك المصرية؟

نعم عندما كنت طفلة واجهت الكثير من المشاكل ليس لأنني مصرية ولكن أكثر لأنني لست أمريكية، وبعد مرور بعض الوقت تعلمت كيفية التعامل معها وفي النهاية يتقبلها الناس، والآن لم يعد هذا يشكل لي عائقًا بأي شكل.

وأكدت عمدة بولينجربوك تحسن مناخ التعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين فى مصر مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السلطة، مشيرة إلى أن التنوع والاختلاف من الأمور الإيجابية فى بناء المجتمعات الحديثة.

ما الشيء الصعب الذي واجهتِهِ في حياتك السياسية؟

أصعب شيء أن تكون جزءًا من السياسة، أنا أعتبر نفسي موظفًا حكوميًا ولست سياسية بالمعنى المألوف، و أنا أستمتع بمساعدة الناس والمجموعات الداعمة وكذلك النهوض بمستقبل الشباب، ولا أستمتع كثيرًا بدور ممارسة السياسة.

هل عشت حياتك كلها في الولايات المتحدة أم ولدتِ في مصر وعشتِ في الولايات المتحدة؟

ولدت في القاهرة وانتقلت إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة.، وكنت أقضي العام الدراسي في الولايات المتحدة والصيف في مصر، وبعد تخرجي في المدرسة الثانوية ، التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لدراسة الاتصال الجماهيري.

وكشفت مارى إلكسندر، عمدة مدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأمريكية، أنها تحتفظ بكل العادات المصرية وتحرص على وجود الأكلات المصرية على مائدتها، قائلة:" والدى هو اللى علمنى أطبخ الأكلات المصرية، أنا بحب أعمل مكرونة بشاميل وشاطرة فيها، والملوخية بالرز بالفراخ دي أساسية، بعمل بامية باللحمة الضاني ومحشى ورق عنب".

ماري واسرتها

مصر تحقق إنجازات في ملف المرأة

وفي حوار سابق لها، أكدت عمدة مدينة بولينجروك، أنها أعربت لوزيرة الهجرة المصرية عن خالص تقديرها لدورها العظيم في رعاية الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المستمر معهم.

وتحدثت ماري عن علاقتها بمصر، وقالت إنها لم تزُر البلاد منذ عام 2008 بسبب ‏ظروف خارجة عن إرادتها، لكنها تنوي زيارة مصر قريبا، هي وأسرتها المكونة من زوجها وأبنائها، حتي يكونوا على تواصل دائم مع ‏بلدهم الأصلي.

وترى أن هناك العديد من الإنجازات التي تبذل في ملف تمكين المرأة بمصر، حيث كان ملفا مهملا خلال العقود الماضية، حيث إنها تفاجأت بوجود هذا العدد من النائبات بمجلس النواب ‏والوزيرات بالحكومة المصرية في العقود الماضية.

إشادة مصرية



وأشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بإختيار السيدة ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الإمريكية.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، أعربت عن بالغ سعادتها وفخرها بإختيار السيدة ماري ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الإمريكية كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، مشيرة إلى أن إختيارها يأتى كونها نموذجا نسائيا مشرفا متميزا وناجحا وارئدا فى مجال العمل السياسي والمجتمعي متمنية لها مزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .