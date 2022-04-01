لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج .. صور

تقليص حجم المحرك يؤثر على جميع شركات صناعة السيارات، ومجرد إلقاء نظرة على مرسيدس وخططها المستقبلية لمنح C43 و C63 بدائل محرك رباعي الأسطوانات، وبالتالي تخفيض أسطوانتين من الأولى وأربعة من الثانية، ومع ذلك فإن النجمة الثلاثية هي من بين صانعي السيارات القلائل الذين ما زالوا يقدمون محركًا من اثني عشر أسطوانة.

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

قبل الظهور الرسمي لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام شوهدت سيارة السيدان الرياضية كاملة الحجم وهي تختبر في حلبة السباق تمهيداً للكشف عنها، ولا ستعتمد السيارة على محرك V8 قوي، ولكن مع تطور هجين حيث يضيف المهندسون محركًا كهربائيًا آخر.

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

ستأتي سيارة مرسيدس S63 الجديدة كسيارة كهربائية هجينة تنتج إجمالي يبلغ حوالي 700 حصان، مع توقعات بقدوم نسخة أكثر قوة، ويفترض أنها خليفة S65 غير مباشرة بأكثر من 800 حصان.

قامت مرسيدس باختبار السيارة الكهربائية الجديدة على حلبة نوربورجرينج من خلال اجراء عده دورات كاملة، ويبدو ذلك ذكيا إلى حد ما بالنسبة لسيارة كبيرة وثقيلة، حيث يقوم سائق الاختبار بإجراء عدة مناورات على المسار الألماني الصعب.

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

تعمل BMW أيضًا على مشتق رياضي كهربائي من سلسلة 7 القادمة، والتي يُعتقد أنها تسمى M750e xDrive ولكن بقوة 560 حصان "فقط".