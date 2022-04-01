عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج .. صور

لقطات تجسسية ترصد
لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

 تقليص حجم المحرك يؤثر على جميع شركات صناعة السيارات،  ومجرد إلقاء نظرة على مرسيدس وخططها المستقبلية لمنح C43 و C63 بدائل محرك رباعي الأسطوانات، وبالتالي تخفيض أسطوانتين من الأولى وأربعة من الثانية، ومع ذلك فإن النجمة الثلاثية هي من بين صانعي السيارات القلائل الذين ما زالوا يقدمون محركًا من اثني عشر أسطوانة.

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

قبل الظهور الرسمي لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام شوهدت سيارة السيدان الرياضية كاملة الحجم وهي تختبر في حلبة السباق تمهيداً للكشف عنها، ولا ستعتمد السيارة على محرك V8  قوي، ولكن مع تطور هجين حيث يضيف المهندسون محركًا كهربائيًا آخر. 

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

ستأتي سيارة مرسيدس S63 الجديدة كسيارة كهربائية هجينة تنتج إجمالي يبلغ حوالي 700 حصان، مع توقعات بقدوم نسخة أكثر قوة، ويفترض أنها خليفة S65 غير مباشرة بأكثر من 800 حصان.

قامت مرسيدس باختبار السيارة الكهربائية الجديدة على حلبة نوربورجرينج من خلال اجراء عده دورات كاملة، ويبدو ذلك ذكيا إلى حد ما بالنسبة لسيارة كبيرة وثقيلة، حيث يقوم سائق الاختبار بإجراء عدة مناورات على المسار الألماني الصعب.

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج

تعمل BMW أيضًا على مشتق رياضي كهربائي من سلسلة 7 القادمة، والتي يُعتقد أنها تسمى M750e xDrive ولكن بقوة 560 حصان "فقط".

لقطات تجسسية ترصد سيارة 2023 مرسيدس AMG S63على نوربورجرينج
صناعة السيارات السيدان الرياضية محرك كهربائية مرسيدس السيارة نوربورجرينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

ترشيحاتنا

قببل عرض الحلقة الأولى.. رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6

مفتي الجمهورية: شهر رمضان موسم للطاعة والنبي كان يستعجل قدومه لأجل ذلك

مخرج العائدون يكشف تفاصيل العمل: هذا المسلسل كله تحديات

ناهد السباعي: نزلنا المياه في فيلم ماكو في درجة حرارة تحت الصفر

عن توحيد رؤية الأهلة.. مفتي الجمهورية: الفقه الإسلامي واسع فلا داعي للنزاع

محمد صلاح يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

يوم اليتيم.. كيف تحولت دعوة خير لحدث عالمي.. ولماذا الجمعة الأولى من إبريل؟

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

اﻟﻤﺰﻳﺪ