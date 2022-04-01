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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي بالأهلي

صدى البلد

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الجمعة في فرع النادي بمدينة نصر، استكمالًا للجلسة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

 

وعقب الجلسة قرر المجلس تعيين خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي خلفًا لرؤوف عبد القادر.

 

ويعد العوضي واحدًا من أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد، ويمتلك الكثير من الخبرات الرياضية والإدارية، حيث سبق وتولى منصب نائب مدير النشاط الرياضي في فرع النادي بمدينة نصر، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية في اتحاد كرة اليد.

 

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي غدًا السبت برئاسة المدير التنفيذي ويضم كلًّا من: رؤوف عبد القادر و خالد العوضي والمدير المالي، لإتمام إجراءات التسليم والتسلم في إطار قيم ومبادئ الأهلي الراسخة والمتوارثة من جيل لجيل.

 

مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب خالد العوضي الأهلي لكرة اليد

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