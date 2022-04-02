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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال ملحوظ على بائعي الكنافة في أول أيام رمضان.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد اليوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك إقبال المواطنين على شراء الكنافة.

وقال محمد سيد خلال البث المباشر أن الكنافة هي الحلوى الأساسية في شهر رمضان، بكل أنواعها، مما يجعل الإقبال عليها ملحوظ خصيصا في الأيام الأولى من الشهر.

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والجدير بالذكر أنه تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، المسابقة الرمضانية "رمضانا ثقافة ووعي".

المسابقة عبارة عن مجموعة من الأسئلة تقسم على مرحلتين الأولى أسئلة للمرحلة العمرية من سن 6 إلى 12 عام ، وتدور الأسئلة عن شخصية وطنية ذات تأثير كبير في تاريخ مصر.

https://fb.watch/c822soCetE/

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