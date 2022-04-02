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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شكوى برنامج على cbc.. تغيير اسم مسلسل فيفي عبده وشيرين رضا

مسلسل شغل عالي
مسلسل شغل عالي

استجاب المجلس الأعلى للإعلام، للشكوى المقدمة من الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج "شغل عالي" الذي يعرض عبر قناة cbc، والتي تطالب فيها بتغيير اسم مسلسل "شغل عالي" من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده بسبب حقوق الملكية الفكرية للبرنامج الذي يحمل نفس الاسم.


كما نوهت قناة النهار وقامت بتغيير اسم المسلسل إلي الاسم الجديد بعدها وكشفت عن موعد العرض.

 

تغيير اسم المسلسل

 

وتم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي" إلى "شغل في العالي" في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يرى المجلس الأعلى للإعلام أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.. ولم يسبق أن تم تغيير اسم مسلسل من أجل برنامج أو عمل آخر يحمل نفس الاسم.

 

وتدور أحداث مسلسل "شغل عالي" في إطار كوميدي حول صديقتين (فيفي عبده وشيرين رضا) أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة.

 

المسلسل بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

فيفي عبدة شيرين رضا دينا عبد الكريم الإعلامية دينا عبد الكريم المجلس الأعلى للاعلام

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