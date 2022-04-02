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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

20 سنة مكلمناش بعض|إلهام شاهين: الله يرحم جلال الشرقاوي جايز كان بيحبني..فيديو

صدى البلد

ردت الفنانة  إلهام شاهين، على التصريحات التي أطلقها ضدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي، حيث قال إنها تستقبل رجالا في غرفة نومها بالمسرح، موضحةً: "هو انا رايحة انام في المسرح؟! عادي جدا في المسرح والاستديو إني أستقبل ضيف، وهو نفسه قال إني مرة أستقبل سيناريست ومرة منتج ومرة مخرج ومرة فنان، يعني مش واحد صحبي بيجيلي كل يوم".

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "اللي زعل أستاذ جلال إني جالي منتج ومضاني على فيلم مع الفنان محمد صبحي، وهو كان في خلاف معاه وقتها، وقالي ازاي! وطلب إن محدش يخش لي تاني، وحصلت بيننا حرب كبيرة على إني معملش الفيلم ده، لدرجة إنه قالي هنتج أفلام وجاب لي فيلمين مع 2 مخرجين كبار، وطلب مني أعتذر عن هذا الفيلم .. جايز يكون بيحبني".

وحول تطور الخلافات بينهم، أوضحت: "الموضوع تطور لمد الايد، مكنش في حالة كويسة، أنا ممكن أرد على حد قوي أو موجود، لكن الله يرحمه دلوقتي مش موجود بيننا، وقعدنا منسلمش على بعض لأكتر من 20 سنة، لكن اتصالحنا أيام الإخوان، كلمني واعتذر لي، وأنا معاكِ بسبب هجومهم عليّ".

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