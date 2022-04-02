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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخلت دوامة الكحول .. أحمد عزمي: أخويا اتقتل في حادثة بشعة |فيديو

صدى البلد

حل الفنان أحمد عزمي ضيفا، ببرنامج "سابع سما" تقديم رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة النهار، للحديث عن كواليس من حياته الشخصية.

وروي الفنان أحمد عزمي، تفاصيل مسيرته الفنية وسبب ابتعاده عن الفن وأزمة وفاة شقيقه، موضحا: مريت بظرف صعب وكنت عايز أموت نفسي ".

وأوضح “من بعد ثورة يناير البلد كانت في فوضى كبيرة وعربيتي أتسرقت أكتر من مرة، ودا خلاني مبقتش قادر أواجه العالم؛ لأن أخويا اتقتل وكانت حادثة بشعة وأخد أكتر من 13 طعنة في خناقة، وفجأة حسيت إن مصر مش بتاعتي وانتقلت إلى شرم الشيخ”.

وأكمل: “فقدان التوزان في حياتي بدأ يزيد وبدأت أبعد عن كل حاجة واتكون حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت دوامة الكحول وهو بداية لأي مفسدة وبتفتح سكك أخرى، فضلا عن  معاناتي مع الاكتئاب، وحدثت حادثة في شرم الشيخ وكان معايا ناس في عربيتي ولجنة وقفتنا وأنا كنت باخد أقراص مخدرة بـ روشتة والموقف مكنش كويس وكان معانا بنت مسجلة، والموضوع كبر وبقيت مكسوف من نفسي واتحبست 6 أشهر”.

قناة النهار شرم الشيخ أحمد عزمي اقراص مخدرة الإكتئاب

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