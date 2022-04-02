توثيق بالمعلومات.. أحمد موسى: الاختيار 3 عظمة..فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مسلسل الاختيار 3 جميل جدا ولازم كلنا نشوفه ونتفرج عليه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لما اتكلم على الاختيار 3 هقول عظمة، الاختيار يوثق تاريخ وحقائق نعيشها جميعا ، ما يتم عرضه في مسلسل الأختيار معلومات".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الحلقة الأولى من مسلسل الأختيار 3 كاشفة لأي فرد كان مغيبا وتتحدث عن ماذا فعل الإخوان في فترة حكمهم لمصر".

