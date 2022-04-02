نخلي بالنا|أحمد موسى: أبطال الاختيار هيتعرضوا لحملة إخوانية على مواقع التواصل..فيديو

نخلي بالنا..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الاختيار 3 يوثق أحداثا حقيقية عن فترة حكم الجماعة الإرهابية الإخوانية لـ مصر.

أضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" ابطال الاختيار 3 سوف يتعرضون لحملة إخوانية إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا:" لازم نخلي بالنا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ابطال الاختيار يقدمون معلومات يتم توثيقها للتاريخ كي يعرف أبناء الشعب المصري خطط الجماعة الإرهابية لهدم مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الجماعة الإرهابية تهاجم أي شخص يحاول أن يفضح مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة ".