أمير كرارة : ماحصليش مشكلة من سمكري البني أدمين.. فيديو

قال الفنان أمير كرارة، إن سمكري البني أدمين هو عبارة عن شخص "يطأطأ الرقبة أو الظهر " وأنه لم يحدث له مشكلة بسببه ولم أقل أي شيء عن هذا الشخص .

أضاف أمير كرارة في لقاء تلفزيوني على قناة القاهرة والناس في برنامج "حبر سري" أن العمل الذي قام به هذا الشخص معي "تكبيس الضهر وكنت مبسوط " ؛ ولم يحدث له مضاعفات ولم يشعر بمشكلة نهائيا .

أوضح أمير كرارة ، أن هذا الشخص تعامل معه على أنه " يعرف إزاي يطأطأ الضهر " قائلا أنه واعي ورياضي وفاهم ويستطيع وزن الأمور ؛ مضيفا أن عندما يأتي أحد ويذكر أنه يفعل شيئ بدون وعي أو دراسة فالمشكلة تكون عند من يسلم نفسه له .