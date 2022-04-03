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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرب شوارع.. مسلحون يختطفون الأطفال من شوارع وقطارات نيجيريا

اختطاف طفل
اختطاف طفل

أثارت العصابات في نيجيريا غضب الكثير، بعدما أعلنت العائلات النيجيرية، يوم الخميس، أن عصابات مشتبه بهم اتصلوا ببعض العائلات النيجيرية ليقولوا إنهم يحتجزون أقاربهم الذين فُقدوا في أعقاب هجوم على قطار ركاب هذا الأسبوع وطالبوهم بدفع فدية.

ووفقا لوكالة “رويترز” قالت السلطات في ولاية كادونا الشمالية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وتم نقل 26 إلى المستشفى عندما فجرت عصابات مسلحة سكة قطار على طريق أبوجا - كادونا واختطفت عددا غير معروف من الركاب مساء الاثنين.

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هذا الحادث أثار ذعر الكثير، إذ اتصل مجهولون بأسرة أحدهم ويدعى “إبراهيم أبا” وأبلغوهم أنهم يحتجزون شقيقه الذي قال إنه لم يره أحد منذ الهجوم على القطار.

وتابع أبا: "لقد أكدوا لنا أنه في أمان معهم" ، مضيفًا أن الرجال قالوا إنهم سوف يتصلون مرة أخرى بتعليمات للحصول على فدية، وقال صحفي من كادونا كانت والدته وشقيقته من بين الركاب المفقودين ، إن العصابة المشتبه بهم تواصلوا ليلة الأربعاء.

ولكن أوضح الصحفي "هذا أكد أن والدتي وشقيقتي على قيد الحياة. لأنهم طلبوا منا توقع مزيد من المكالمات لطلب فدية".

وقالت قريبة أخرى تدعى مالاما هديزا جوجو، إنها تلقت هي الأخرى مكالمة مساء الثلاثاء وقيل لها أن تدفع فدية عن اثنين من أفراد أسرتها المفقودين، وساد الذعر والخوف أنحاء نيجيريا بعدما قامت العصابات المسلحة التي تجوب شمال غرب نيجيريا باختطاف أطفال المدارس والقرويين بينما تهاجم أيضًا قوات الأمن.

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