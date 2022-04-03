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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة بأسيوط المشاركين في ملتقى السمبزيوم

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط

استقبل الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الفنون الجميلة فريق قسم النحت بكلية الفنون الجميلة المشارك بملتقى السمبوزيم فى فن النحت والخزف لطلاب الجامعات المصرية والفننين العرب بجامعة جنوب الوادى  فى الفترة من 9إلى 19 مارس، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط. 

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ويهدف السمبزيوم إلى انتاج أعمال فنية ونحتية وتبادل الخبرات بين المشاركين يأتى اللقاء تكريما لمشاركتهم المتميزة حيث حضر الاستقبال الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور المنشاوى بالمستوى المتميز للاعمال الفنية المشاركة والتى تعكس ما يتمتع به الطلاب من مواهب وقدرات ابداعية بالاضافة الى الدقة فى التنفيذ.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحكيم الى ان جميع الانشطة التى تقام داخل اروقة كلية الفنون الجميلة تحظى بدعم من الجامعة سواء ادوات مستخدمة او خامات متمنيا مزيدا من الدعم خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه أعرب الطلاب محمود محمد احمد  ,احمد حمدى عبد الغنى  بالفرقة الرابعة,هيام جمال حافظ الفرقة الثالثة ورانيا عاطف السيد الفرقة الثانية بقسم النحت عن سعادتهم لاستقبال نائب رئيس الجامعة لهم موجهين له الشكر والتقدير لدعمهم وتشجيعهم.

جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط
جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط
جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط
جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط
جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط
جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط
الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية الفنون الجميلة قسم النحت ملتقى السمبوزيم فن النحت والخزف طلاب الجامعات المصرية Jobs Education

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