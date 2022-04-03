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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يشترط وقف إطلاق النار قبل لقاء بوتين

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف إطلاق النار حتى يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب شبكة “شبكة سي بي إس” قال زيلينسكي: “لا يمكنني حتى عقد اجتماع عندما يستمر القصف. لذا، أولا وقف إطلاق النار وبعد ذلك يمكننا عقد اجتماع مع الرئيس الروسي ... سنناقش نقطة زمنية ستأتي فيها نهاية الحرب”.

وأضاف: “وبعد المناقشات، يجب علي القوات الروسية الخروج من الأراضي الأوكرانية”.

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وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المفاوضات مع أوكرانيا قد تقود إلى توقيع اتفاق يؤدي بدوره إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1"، إن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض على الإطلاق مقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولًا.

وأضاف: “آمل أن تسمح لنا الجهود المضنية التي بُذلت خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية بالتوقيع على وثيقة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات”.

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