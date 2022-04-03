مدبولي لوفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي: نرشح العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية AMA.. وأمبالي: مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في القطاع الطبي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:

مستعدون لتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية

خصصنا الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية ليكون مقرا للبعثات الأجنبية

الحكومة بدأت الانتقال التدريجي إلى العاصمة تمهيدا للانتقال الكامل لها



رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي:

مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في القطاع الطبي

زيارتنا تأتي ضمن جولة لعدة دول إفريقية مرشحة لاستضافة مقر الوكالة



استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، برئاسة الدكتور أجري أمبالي؛ لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الإفريقية للدواء AMA.



وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية.



واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، بالترحيب بوفد اللجنة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية AMA، والتي تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها في أثناء فترة ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي، وذلك إيماناً من مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في القارة، والنهوض بالصحة العامة في إفريقيا.



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر الوكالة الجديدة، في ضوء تبعيتها للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.



وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر خصصت حيًّا دبلوماسيًّا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا للبعثات الدبلوماسية، ومحل إقامة العاملين بها، وهو يمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجي للعاصمة تمهيداً للانتقال الكامل لها.



كما دعا مدبولي، وفد الاتحاد الإفريقي إلى إجراء زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية؛ للاطلاع على الأعمال المنفذة بها، وتفقد الحي الدبلوماسي بها.



واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإمكانات التي تزخر بها مصر في مجال صناعة الدواء، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية أو الخبرات الطويلة التي اكتسبتها على مدار العقود الماضية، لافتاً إلى أن مصر من أكثر دول المنطقة تطورا فيما يتعلق بمجال صناعة الدواء، وبها أكبر مدينة للدواء، وأقدم مركز للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها إحدى الدول القلائل التي تصنع لقاحات فيروس كورونا.



ونوه رئس الوزراء بنجاح هيئة الدواء المصرية، في الحصول- منذ أيام- على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، مشيرا إلى إمكانية استفادة وكالة الدواء الجديدة من هذه الخبرات والمرافق؛ إذا ما اختيرت مصر مقرا لها.



من جهته، تقدم الدكتور أجري أمبالي، رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتهنئة إلى رئيس الوزراء؛ بمناسبة حلول شهر رمضان، وبالشكر لمصر على كرم الضيافة,



وأشار أمبالي إلى أن هذه الزيارة؛ تأتي ضمن جولة للجنة تشمل عدة دول إفريقية مرشحة لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية AMA.

وثمن الدكتور أجري أمبالي، ما تتمتع به مصر من إمكانيات كبيرة في القطاع الطبي؛ وهو الأمر الذي لمسه بالفعل خلال زيارته الميدانية إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مشيدا بالتطور الذي حققته مصر في الارتقاء بالمنظومة الصحية.