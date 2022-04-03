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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 12 محضر مخالفات تموينية في حملة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.


تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،  الحملة التموينية على المحلات، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدى سالم، والإدارة الصحية، لضبط الأسواق واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، ومحضر تموين، و4 محاضر إشغالات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشرف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقرى الحرية، و كفر المرازقة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.
 

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر صحة، وتموين، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كفر الشيخ السلع التموينية الصحة كفرالشيخ المطاعم والكافيهات الحملات التموينية

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