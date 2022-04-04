بحب محمد رمضان جدا.. وكنت بكلم المنتجين ميردوش عليا.. أبرز تصريحات أمير كرارة في "حبر سري"

حل الفنان أمير كرارة ضيف اليوم في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس" وتحدث عن الكثير من مراحل حياتة المهنية نعرض لكم ابرزها :

أمير كراره: بحب محمد رمضان جدا ومفيش مشكلة حصلت لي معاه| فيديو

أمير كراره: مسلسل كلبش كرم من ربنا خلاني أكمل بعد مرحلة اليأس

أمير كرارة: مفيش مشاكل بيني ومحمد رمضان وبحبه جدا ..فيديو

كرارة: "كنت بطلع أسقف وسط الجمهور بـ50 جنيها بالبرامج في بدايتي".. فيديو

كنت بكلم المنتجين ميردوش عليا.. متى تملك اليأس من أمير كرارة.. فيديو

أمير كرارة: علاقتي قوية بشقيقي أحمد ولا أقف أمام مسيرته الفنية.. فيديو

أمير كرارة:موت أبويا كسر ضهري ونفسي أخويا يكون أحسن مني مليون مرة

كل دور ينادي صاحبه..قصة خلاف أمير كرارة ومها أحمد في "حبر سري"

أمير كرارة: لا أمانع في دخول بناتي الفن وهساعدهم يشقوا طريقهم.. فيديو

أمير كرارة: بناتي لو حابين الدخول لعالم الفن مش همنعهم وهساعدهم.. فيديو

نفى النجم أمير كرارة، وجود مشاكل بينه وبين الفنان محمد رمضان، قائلا: "عمري ما حصلت لي مشكلة مع محمد رمضان وبحبه جدا، وهو عمل معايا موقف؛ خلاني أحبه أكثر من الأول، وكان مع ابني سليم، واللي بيعمل حاجة كويسة مع ابني سليم؛ بشيله فوق راسي".



أكد النجم أمير كرارة، أنه كان في حالة يأس كبيرة قبل بطولة مسلسل كلبش، قائلا: "منتج مسلسل كلبش قالي عايزين نعمل مسلسل اسمه كلبش وأنا قلت له لا مش عايز أشتغل وأنا قافل وحاسس إني مفيش زيادة هعملها".



أكد النجم أمير كرارة، عدم وجود مشاكل بينه وبين الفنان محمد رمضان، قائلا: "عمري ما حصل لى مشكلة مع محمد رمضان وبحبه جدا، وهو عمل معايا موقف خلاني أحبه أكثر من الأول وكان مع ابني سليم واللي بيعمل حاجة كويسة مع ابني سليم بشيله فوق رأسي".



كشف النجم أمير كرارة، عن أنه يعمل في المجال الفني والإعلامي منذ 20 عاما وكان يشارك في البرامج مقابل 50 جنيه، قائلا: "مفيش حاجة اسمها حظ ولكن في توفيق من عند ربنا، وأنا عملت برامج وكسرت الدنيا في كل قنوات ولكن أنا بحب ابقى فنان محترم واعمل كل حاجة".



أكد النجم أمير كراره، أنه بعد قيامة بالتمثيل والمشاركة في مسلسل ما فوجا أن المسلسل لم يكون قوي ولم يحقق أي شيء وبعدها شعرة أن ما فيش حد بيكلمني ولا المنتجين .

أكد النجم أمير كرارة، أن فراق والده ووالدته أمر صعب عليه للغاية وتغيرت شكل الحياة بالنسبة له بعد رحيلهما، قائلا: "فراق أبويا صعب قوي والحياة مع أبويا كانت حاجة تانية خالص وغير، وموت والدي وأمي صعب بس موت والدي كان شديد قوي وصدمة كبيرة قوي وكسرت ضهر قوي".

قال أمير كرارة، إنه لا ينادي الفنانة مها أحمد إلا بلقب أستاذة لأنها أكبر منه في السن وفنانة كبيرة، كما أنه لم، يقف طوال حياته في رزق أحد، مضيفا: “كان لديها تصور إني لم أرشحها لمسلسل ما وهذا بناء على رؤية المخرج وشركة الإنتاج”.



أكد النجم أمير كرارة، عدم معارضته فكرة خوض بناته تجربة التمثيل، قائلا: "معنديش مشكلة خالص يمثلوا وهساعدهم يشقوا طريقهم وهكون في ضهرهم، ولو فعلا بقوا ممثلين كويسين يبقى تمام ويمشوا فيه لوحدهم ويكونوا موهوبين ويشتغلوا على نفسهم وينموا الموهبة".

قال الفنان أمير كراره ، إن بناتي اذا ارادو الدخول إلي عالم الفن لا امنعهم وسوف أساعدهم ، مؤكدا أن بناته يجب أن يكون لديهم الموهبة قائلا " مش هيشتغلوا علشان بنات أمير كرارة " .