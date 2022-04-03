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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة عرفة تكشف حقيقة زواجها من علي ربيع: كان بيهزر.. فيديو

منة عرفة
منة عرفة

 قالت الفنانة الشابة منه عرفة، إنها لا ترغب في تمثيل الأدوار التي تحتوي على مشاهد ساخنة و ترفض إعطاء الأوردر من أي شخص ؛ مضيفة  أنها ليست لديها قائمة ممنوعات ؛ لكن شرط قبول الأدوار بالنسبة لها تقديم المشهد بشكل جيد .

أضافت منه عرفه في لقاء تلفزيوني في برنامج سابع سما على قناة النهار ؛ أنها ترفض الرد على من يعطي الأوامر بأنها تتزوج أو لا تعمل في الفن ؛ مضيفة أنها تحب احترام الأشخاص و لا تحب أن تحجر على أحد .

أوضحت منه عرفه أن الدكتور أشرف ذكي إنسان أكبر من أشياء كثيرة وله كل الاحترام ووقف بجانب الفنانين كلهم وقادر على تمييز المذنب من البريء.

أشارت منة عرفة إلى أن موضوع زواجها من علي ربيع غير حقيقي؛ وأنها كانت معزومة على السحور منذ 4 سنوات وكان معهم على نفس الترابيزة وهزر وقال لوالدتها أنا عايز أتجوز بنتك وكان يجلس معهم صحفي فاعتبر الموضوع حقيقي ونشره؛ رغم أن الموقف هزار كله.

منة عرفة علي ربيع سابع سما النهار اشرف ذكي

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