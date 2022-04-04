الديهي: مسلسل الإختيار يوثق مرحلة مهمة من تاريخ الأمة



علق الإعلامي نشأت الديهي، على مسلسل الاختيار، قائلا: الاختيار أصبح سمة من سمات رمضان..والجميع أصبح ينتظره بشغف".

وأضاف "نشأت الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، أن مسلسل الاختيار يوثق مرحلة مهمة للغاية في تاريخ الأمة الإسلامية، متابعا: "الاختيار بيفوت الفرصة لكل من أراد أن يعبث بالتاريخ".

وأكمل: العبث وتذوير الأكاذيب هواية إخوانيه، ويعملون على تذوير الحقائق بشكل احترافي، ولكن الاختيار نجح في توثيق الحقائق والوقائع.



ولفت إلى أن الحلقة الأولى من الجزء الثالث رسخت ما حدث في البلاد بكل تفاصيله، الحلقة تنقل صورة حقيقة لكل ما حدث داخل التنظيم الشيطاني



واسترسل: المسلسل دراما توثيقية حقيقة، يقوم على الواقع بشكل كامل..متابعا:" الاختيار يكاد يكون خاليا من الخيال".