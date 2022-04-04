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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إيناس الدغيدي: بعشق عالم الرجالة أكتر من الستات

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المُخرجة الكبيرة "إيناس الدغيدي"، في حوار تتحدث فيه "الدغيدي"، عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

إيناس الدغيدي تبكي على الهواء أثناء حديثها عن أحمد زكي.. فيديو
وتحدثت "إيناس الدغيدي"، عن الفنان أحمد زكي، قائله: "كان صديقي جدا، وكان جاري وبيجي يقعد في البيت عندي"، لافته: "كان متعب في التصوير لأنه كان بيكون قلقان ومتوتر".

 

الاستقلال المادي بيخليني حرة.. إيناس الدغيدي: محدش صرف عليا.. فيديو
وقالت "إيناس الدغيدي"،: "كنت بشتغل وبصرف على نفسي، وعملت لنفسي كارير علشان أصرف على نفسي"، مؤكده: "محدش صرف عليا حتى وأنا متجوزه أي حاجة رفاهية كنت أنا اللي بشتريها".

 

كان عايز يتجوز.. إيناس الدغيدي عن علاقتها بـ محمود عبدالعزيز: كنا أصدقاء ومفيش أي قصة حب.. فيديو
وكشف "إيناس الدغيدي"، حقيقة وجود قصة حب بينها وبين الفنان محمود عبدالعزيز،: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وكان هناك صداقة بين الفنان محمود عبدالعزيز والفنانة نجلاء فتحي في فترة من الفترات".


إيناس الدغيدي: ليا رأي تاني في فيلم أصحاب ولا أعز.. ومنى زكي ممثلة لازم تعمل كل حاجة.. فيديو
وكشفت "إيناس الدغيدي"، عن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز، قائله: " أنا ليا رأي تاني في فيلم أصحاب ولا أعز"، لافته: "الفيلم عجبني واتعمل لمجتمع معين في لبنان".

 

عقلي أقرب ليهم.. إيناس الدغيدي: بعشق عالم الرجالة أكتر من الستات.. فيديو
وقالت "إيناس الدغيدي"،: "أنا لست ضد الرجالة، أنا أعشق عالم الرجال أكثر من الستات لأن علقي أقرب ليهم"، موضحه: "بكون مع الرجالة أريح من الستات".

 

إيناس الدغيدي: في ناس كانت بتعمل تريند في برنامجي على حسابي.. فيديو
وكشفت "إيناس الدغيدي"، أسباب غياب برنامجها شيخ الحارة والجريئة، قائله: "البرنامج كان ناجح، ولكن أنا حسيت إن هذه ليست شخصيتي"، لافته: "مش تركيبة شخصيتي إني أقول لشخص أنت بتعمل كذا وأنت اتجوزت وهكذا".

 

تركيبة شخصيتي كده.. إيناس الدغيدي: مش بقصد إني أكون جريئة.. فيديو
وقالت "إيناس الدغيدي"، إنها لا تتعمد أن تكون جريئة، معقبة: "مش بقصد إني أكون جريئة لكن تركيبة شخصيتي كده".
 

ايناس الدغيدى ياسمين عز محمود عبدالعزيز ام بي سي مصر أحمد زكي الاعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس

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