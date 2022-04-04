نشرة المنوعات.. معلومات عن الشيخ خلف المنيعي الذي ظهر في الاختيار 3.. ومراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب



استعانت السلطات الإيطالية بكلب آلي طورته شركة أمريكية للقيام بعدة مهام ضرورية في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريباً.



توفيت نجمة قناة CBBC البريطانية "تشيلسي ويبيلي" بعد معركة شجاعة ضد التليف الكيسي.



بشرى جديدة لمرضي لسرطان يطور فيها 15 باحثاً بريطانياً علاجاً جديداً يعمل ضمن نظام يقوم على التخلص من النفايات الخلوية في الجسم.



مع اقتراب ساعات منتصف الليل يبدأ المسحراتي يجوب شوارع القاهرة المختلفة في مهمة تذكير الناس بالسحور، وتعتبر أحد عادات وموروثات الشهر المبارك والتي تضيف البهجة والفرح على أوجه الأطفال والكبار.



أعادت أولى حلقات مسلسل الاختيار بجزءه الثالث إلى أذهاننا حادث مذبحة رفح المؤسف، الذي استشهد فيه 26 مقاتلا من أبطال القوات المسلحة البواسل، على يد مجموعات الإرهاب الخسيسة في عام 2012، وذلك كما بيَّن المسلسل، بترتيب من قبل أهل الشر، الممثلين في جماعة الإخوان الإرهابية؛ لوضع البطل الراحل المشير محمد الطنطاوي في موقف محرج خلال ترأسه لوزارة الدفاع آنذاك.



في مفاجأة مبهجة حافلة بالكوميديا جسد الفنان الصغير "عبد الرحمن أحمد" الملقب بأصغر كوميديان بمصر دور الابن التوءم للنجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس.



بصورة غير معتادة قررت فتاة بورسعيدية مراهقة عمل جلسة تصوير مرعبة نظراً لحبها لهذا النوع من الفنون الذي يثير الخوف في معظم النفوس البشرية، لكنها لم تتردد بمساعدة والدتها ودعمها في إجراء هذا السيشن بمساعدة أحد أشهر المصورين الشباب في محافظة بورسعيد والذي أثار جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.



في جو يعم بالبهجة والمحبة، اعتادت مارينا أنور أن تلتقط قبيل شهر رمضان صوراً تجمعها بابنها بوليكاربوس، مودل الإعلانات، حتى قررت هذا العام أن تشرك طفلها الجديد إسكلابيوس صاحب الشهرين في السيشن السنوي احتفالاً بشهر رمضان مشاركة مع أصدقائهم المسلمين.



أعلنت حركة طالبان حظر الأفيون اليوم حيث قالت إن أي شخص يتم ضبطه وهو يحصد الخشخاش اليوم سيخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.