عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. معلومات عن الشيخ خلف المنيعي الذي ظهر في الاختيار 3.. ومراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

 

كلب آلي لكشف مخططات لصوص الآثار في مدينة إيطالية مدمرة.. شاهد


استعانت السلطات الإيطالية بكلب آلي طورته شركة أمريكية للقيام بعدة مهام ضرورية في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريباً.


وفاة الممثلة البريطانية تشيلسي ويبيلي بمرض وراثي خطير


توفيت نجمة قناة  CBBC البريطانية "تشيلسي ويبيلي" بعد معركة شجاعة ضد التليف الكيسي.


بشرى لمرضى السرطان.. 15 باحثا يطورون علاجا واعدا بلندن


بشرى جديدة لمرضي لسرطان يطور فيها 15 باحثاً بريطانياً علاجاً جديداً يعمل ضمن نظام يقوم على التخلص من النفايات الخلوية في الجسم.


اصح يا نايم وحد الدايم.. المسحراتي يتجول في شوارع عين شمس.. شاهد


مع اقتراب ساعات منتصف الليل يبدأ المسحراتي يجوب شوارع القاهرة المختلفة في مهمة تذكير الناس بالسحور، وتعتبر أحد عادات وموروثات الشهر المبارك والتي تضيف البهجة والفرح على أوجه الأطفال والكبار.


الاختيار 3.. من هو الشيخ خلف المنيعي ودوره البطولي ضد الإرهاب؟


أعادت  أولى حلقات مسلسل الاختيار بجزءه الثالث إلى أذهاننا حادث مذبحة رفح المؤسف، الذي استشهد فيه 26 مقاتلا من أبطال القوات المسلحة البواسل، على يد مجموعات الإرهاب الخسيسة في عام 2012، وذلك كما بيَّن المسلسل، بترتيب من قبل أهل الشر، الممثلين في جماعة الإخوان الإرهابية؛ لوضع البطل الراحل المشير محمد الطنطاوي في موقف محرج خلال ترأسه لوزارة الدفاع آنذاك.


كلها ضحك.. ابن الكبير أوي يروي كواليس المسلسل الكوميدي| خاص


في مفاجأة مبهجة حافلة بالكوميديا جسد الفنان الصغير "عبد الرحمن أحمد" الملقب بأصغر كوميديان بمصر دور الابن التوءم للنجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس.


مراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب.. اتعرفت بزومبي بورسعيد.. صور


بصورة غير معتادة قررت فتاة بورسعيدية مراهقة عمل جلسة تصوير مرعبة نظراً لحبها لهذا النوع من الفنون الذي يثير الخوف في معظم النفوس البشرية، لكنها لم تتردد بمساعدة والدتها ودعمها في إجراء هذا السيشن بمساعدة أحد أشهر المصورين الشباب في محافظة بورسعيد والذي أثار جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.


احتفالاتنا محبة وبهجة.. مارينا تحتفل مع طفليها بوليكاربوس وإسكلابيوس برمضان.. شاهد


في جو يعم بالبهجة والمحبة، اعتادت مارينا أنور أن تلتقط قبيل  شهر رمضان صوراً تجمعها بابنها بوليكاربوس، مودل الإعلانات، حتى قررت هذا العام أن تشرك طفلها الجديد إسكلابيوس صاحب الشهرين في السيشن السنوي احتفالاً بشهر رمضان مشاركة مع أصدقائهم المسلمين.


لأول مرة.. طالبان تحظر زراعة الأفيون بأفغانستان


أعلنت حركة طالبان حظر الأفيون اليوم حيث قالت إن أي شخص يتم ضبطه وهو يحصد الخشخاش اليوم سيخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

كلب الي مدينة إيطالية الممثلة البريطانية مرضى السرطان الاختيار 3 الشيخ خلف المنيعي ابن الكبير سيشن رعب بورسعيد مارينا طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

رميناه في الترعة لحد ما طلعت روحه.. اعترافات قاتلي سائق توك توك الجيزة

شاهد | لحظة اسقاط مقاتلة روسية ثمنها 50 مليون دولار بسماء أوكرانيا

سيد عبد الحفيظ عن منافس ربع النهائي: حكم المباراة هو الأهم.. وهذا موقف هاني وعبد المنعم

نشرة المنوعات.. معلومات عن الشيخ خلف المنيعي الذي ظهر في الاختيار 3.. ومراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب

خبير اقتصادي يكشف اهتزاز عرش الدولار مقابل صعود اليوان الرقمي وعملات أخرى

المغرب 6:14م.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ثالث أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ