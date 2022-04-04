فتح الله: بيراميدز ينتظر نهائي مبكر في دور الـ8 بالكونفدرالية

أكد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، أن فريقه كان الأفضل في مواجهة زاناكو الزامبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي من الكونفدرالية في المركز الثاني، خلفًا لأهلي طرابلس الليبي.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "بيراميدز يسعى للتتويج بالكونفدرالية، والفرق الكبيرة التي تسعى لحصد البطولات لا تنظر إلى من سيكون المنافس أو أين ستكون المباراة؟".

وأضاف: "كنا نتمنى أن نصعد أول مجموعة، بعد الفوز على زاناكو ولكن هذا لم يحدث، لننتظر من سنواجه في دور ربع النهائي، اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي، أو نهضة بركان المغربي".

واختتم فتح الله تصريحاته: "مباراة ربع النهائي ستكون نهائي مبكر أيًا كان من هو المنافس، الثلاث أندية في منتهى القوة، ومواجهة في غاية الصعوبة، ولكن هدفنا التتويج باللقب".



