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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|مطلوب وظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم..9 أبريل.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تتسحر إيه.. صيدلة حلوان تقدم نصائح لسحور صحي
عرضت كلية الصيدلة، في إطار سلسلة الحلقات التوعوية الصحية التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان في شهر رمضان المبارك، حلقة توعوية بعنوان فضل شهر رمضان وفوائد السحور، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية، قدم الحلقة الدكتور أحمد عبد المحسن المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية بحقوق عين شمس
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنها ستقوم بإلغاء تسجيل جميع رسائل الدكتوراة التي لم يقم مسجلوها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم حتى العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، مطالبة المسجلين بالسداد قبل موعد انعقاد مجلس الكلية في جلسته القادمة بتاريخ 11 أبريل .

9 أبريل.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم"
أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 

 

غدا.. غلق باب الالتماسات على ننائج الفصل الدراسي الأول بـ بنات عين شمس
أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس، أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة: “عربي تربوي- فرنسي عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب”، موضحة أنه تم فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة أدبي (انتظام- انتساب- تربوي) حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد.

 

للباحثين المصريين.. مطلوب وظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ووظيفة مهندس برامج بحثية في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة، وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة باحث في النمذجة البيئية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة مهندس برامج بحثية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عام مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.

 

10 أبريل.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول معاير العملية التدريسية
أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

24 أبريل.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول برنامج الساعات المعتمدة
أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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