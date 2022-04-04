الغزو الروسي لأوكرانيا.. كييف تتهم موسكو بارتكاب "إبادة" في بوتشا|فيديو

عرضت فضائية “يورونيوو” تقريرا بعنوان، الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تتهم موسكو بارتكاب "إبادة" في بوتشا.

ووفقا للتقرير، اتّهمت أوكرانيا أمس الأحد روسيا بارتكاب "إبادة" غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوّات الروسيّة، وهو تطوّر أثار تنديدًا غربيًا ودفع موسكو إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الاثنين.

لم تعلن الأمم المتحدة بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن سيعقد الاثنين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد لقناة "سي بي إس" الأمريكية “:”هذه إبادة جماعية.. إلغاء الأمة الكاملة والناس وهذا يحدث في أوروبا في القرن الحادي والعشرين".



واتهم زيلينسكي القيادة الروسية بالمسؤولية عن قتل مدنيين في بوتشا، متعهدًا التحقيق في كل "الجرائم" الروسية في أوكرانيا، قائلاً إنه يعمل على إنشاء "آلية خاصة" لهذا الغرض.