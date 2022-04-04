القباج تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وقد وقع البروتوكول الأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية، وذلك انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المصرفية .



وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن التعاون بين البنك والأكاديمية يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والأكاديمية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية الجديدة، خاصة أنها تحذو حذو المنهجية التي تتبعها الدولة نحو الدراسة والبحوث وما تشكله من أهمية للتمور الفكري والإداري، وتعزيز قواعد الحوكمة، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة الفعالة في إثراء الواجب المجتمعي من خلال إعداد كوادر من العاملين المؤهلين بشكل علمي ينهض بالبنك، مؤكدة أن تلك البرامج التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع فى التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأضافت القباج أن الوزارة تسعي لتطوير العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية، مشيرة إلي أن بنك ناصر الاجتماعي يشهد طفرة كبيرة من التطور الاداري وتطوير القدرات المؤسسية وتنوع شراكاته، كما أصبح لديه أفرع علي مستوي الجامعات المصرية لتطوير الفكر الاستثماري لدي الطلاب وشباب الجامعات، كما سيتم استحداث دبلومة أكاديمية تخص دراسة حساب التكلفة والعائد في الرأسمال البشري في ظل توجه الدولة نحو الاستثمار في البشر والارتقاء بجودة الحياة في ظل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".



واوضحت القباج أنه بمقتضي هذه المذكرة سيتم الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المتميزة في مجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية من أجل التعاون معها في مجال التحاق العاملين بالبنك وأسرهم من الدرجة الأولى (الآباء – الأبناء – الأزواج) في برامج الدراسات العليا المهنية بعروض وأسعار مميزة لهم وذلك من خلال منحهم فرص للالتحاق ببرامج الماجستير المهني (MBA) وبرامج الدكتوراة المهنية (DBA) في تخصصات (إدارة الأعمال - المصارف - التسويق - الموارد البشرية - الإدارة المالية - الأسواق المالية(DBA كما سيتم تصميم دورات متخصصة في نواحي المحاسبة والاقتصاد في القطاعات الاقتصادية الواعدة بالاقتصاد المصري كما سيتم تقسيط مصاريف الدورات للدارسين طبقا لقواعد العمل بالبنك.



وفي ذات السياق أعرب محمد عشماوي عن سعادته بهذا التعاون الذي يعمل على تعزيز العلاقة بين البنك والاكاديمية مؤكداً أن الأكاديمية تسعى عبر تخصصاتها إلى التميز في جودة التعليم وخدمة المجتمع، إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبّي متطلبات وحاجات سوق العمل ، مشيرا إلي أنه طبقا لمذكرة التعاون سوف يقدم البنك أفضل المزايا والخدمات المصرفية للسادة العاملين بالأكاديمية من خلال توفير تمويلات نقدية بعائد مميز وتوفير تمويلات عينية وسلع معمرة واتاحة تمويل السيارات هذا بالإضافة الي اتاحة خدمات تمويلية لعملاء الاكاديمية من دارسي الدرجات العلمية والدورات التدريبية وتقديم خدمات تمويل قيمة الدرجات العلمية والدورات التدريبية المقدمة من الاكاديمية للدارسين وفقا لتصنيف جهات عملهم وطبقا للقواعد المعمول بها بالبنك.