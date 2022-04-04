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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وجوه الحلقة 4.. هالة فاخر تطرد حنان مطاوع من منزلها

مسلسل وجوه
مسلسل وجوه

شهد مسلسل “وجوه” الحلقة 4 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث تقرر سلمى “حنان مطاوع” الذهاب الى حماتها “هالة فاخر” للحديث معها عن ابنتها بعد ان اكتشفت انها مازالت على قيد الحياة. 

ولكن هالة فاخر تقرر طرد سلمى من منزلها بعد أن تعلمها بأن ابنتها لم يستخرج لها شهادة وفاة وتم دفنها بشكل غير رسمى. 

ويتطرق مسلسل وجوه الحلقة 4 الى بعض التفاصيل الخاصة بزوج سلمى “سليم” أو “عابد عنانى” والذى تكتشف مدى تغيره وكذبه عليها حيث فوجئت بأنه ذهب الى البنك ليسحب مبلغا ماديا كبيرا ولم يعلمها به. 

وتنافس الفنانة حنان مطاوع فى رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” والذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” 

يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه  3 حكايات مختلفة ليكون إجمالى عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى  بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية وتعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر ونورهان و تامر فرج و دنيا المصري ورانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.  

برومو مسلسل “وجوه” 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “وجوه” البرومو التشويقى للعمل والذى تظهر فيه بشخصيتين الأولى فتاة تخرج من السجن والثانية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية.

قنوات عرض مسلسل “وجوه” 

يعرض مسلسل وجوه الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع على قناتي صدى البلد والنهار.

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