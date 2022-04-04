تدريبات بدنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات بدنية متنوعة بالكرة في بداية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي.

فيما خاض الحراس الثلاثة: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.