أحمد موسى يعرض مقطع فيديو للضباط الملتحين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، مقطع فيديو لـ مجموعة الضباط الملتحين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هؤلاء الضباط هم من حاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا أن الإخوان كانوا عايزين يعملوا فتنه داخل وزارة الداخلية من خلال الضباط الملتحين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"سكربت موحد لأتباع الإخوان على السوشيال ميديا عن المعزول مرسي، وكلهم كاذبون".



فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالـ جزء الثالث من مسلسل الأختيار والذي حمل عنوان القرار، مؤكدا أن المسلسل يعرض معلومات وتفاصيل في غاية الحساسية والأهمية عن تاريخ مصر في فترة شديدة الصعوبة إبان حكم الإخوان.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"انهاردة عرضت الحلقة الثالثة ولسه 27 حلقة والاخوان مش عارفين كل يوم يعملوا إيه".